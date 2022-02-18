В Нигерии произошел взрыв бензовоза на трассе

ТАСС, 18 февраля. По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва, который последовал за столкновением бензовоза с микроавтобусом в штате Огун на юго-западе Нигерии. Об этом в пятницу сообщила нигерийская газета Premium Times со ссылкой на федеральную службу обеспечения дорожной безопасности.

"Общее количество жертв не установлено, но всего найдено 17 тел", - приводит издание слова представительницы ведомства в штате Огун Флоренс Окпе.

Она добавила, что опознание затруднено, поскольку тела сильно пострадали от огня. Среди погибших есть по меньшей мере один ребенок.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное вождение и нарушение правил дорожного движения, что привело к лобовому столкновению и взрыву.