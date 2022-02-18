СК возбудил уголовное дело после схода снега на женщину в Саратове

ТАСС, 18 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода снежной массы с крыши дома на женщину в Саратове. В результате происшествия ее доставили в медучреждение с черепно-мозговой травмой, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, 31 января вечером 36-летняя местная жительница получила телесные повреждения после схода снежной массы с крыши многоквартирного дома № 176 по улице Шелковичной в Саратове. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас следователи выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК.