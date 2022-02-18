Фигурантом дела о вандализме в патриотическом сквере Владимира стал 15-летний подросток

ТАСС, 18 февраля. Полиция установила личность злоумышленника, повредившего в военно-патриотическом сквере "Патриот" выставочный автомобиль времен Великой Отечественной войны, фигурантом уголовного дела о вандализме стал 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимира в пятницу.

Ранее в соцсетях администрация города просила помочь в поиске молодых людей, которые вечером 6 января повредили автомобиль. Хулиганские действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения. В начале января полиция возбудила уголовное дело о вандализме по факту порчи выставочного военного автомобиля в сквере "Патриот".

"Момент повреждения был зафиксирован городскими камерами видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно найти участников инцидента. Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении 15-летнего подростка, непосредственно ломавшего машину, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм), остальные участники получили статус свидетелей", - говорится в сообщении.

Установить личность подростка удалось благодаря системам видеонаблюдения, установленной по программе "Безопасный город". Как отмечает пресс-служба, происшествия такого рода для Владимира не характерны.