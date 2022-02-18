Суд в Мурманске отказался вернуть в прокуратуру дело обвиняемых в крушении бомбардировщика

ТАСС, 18 февраля. Мурманский гарнизонный военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело двух военных, обвиняемых в крушении бомбардировщика Ту-22МЗ и гибели троих человек в 2019 году, сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Юрий Касаткин.

Ранее Касаткин сообщал ТАСС, что в суде начались слушания по делу, где он потребовал вернуть дело на доследование, так как, по мнению защиты, следствие пришло к неверным выводам и самолет разбился из-за дефекта взлетно-посадочной полосы на аэродроме.

"Мы заявляли ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, нам отказали. Сегодня [на заседании] я заявил ходатайство о возвращении дела по процессуальным моментам, нам тоже отказали", - сказал он.

Касаткин также отметил, что эти решения суда он планирует обжаловать в вышестоящем военном суде. Также адвокат добавил, что подал еще две жалобы на процесс в вышестоящий суд. Он также добавил, что в пятницу представитель прокуратуры начал зачитывать обвинение на процессе.

Бомбардировщик потерпел крушение 22 января 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области. Следствие обвинило в халатности и нарушении правил полетов командира войсковой части Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова. По версии следствия, во время тренировочного полета в тот день начался сильный снегопад, однако руководитель полетов не отправил самолет на запасной аэродром, хотя командир экипажа не был допущен к полетам в таких метеоусловиях, и при посадке с превышением допустимых перегрузок и скорости самолет загорелся и разрушился. Следователи также считают, что самолет приземлился на первой плите посадочной полосы. В результате ЧП погибли три члена экипажа, один выжил.

Подсудимые свою вину не признали. Защита считает, что следователи неточно определили место посадки бомбардировщика.