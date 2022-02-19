В Орле задержали чиновника городской администрации после падения наледи на подростка

ТАСС, 18 февраля. Чиновник администрации Орла задержан по делу о травмировании 16-летнего подростка в результате схода наледи с крыши дома по улице Гостиной. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

"Задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, а также обыски в администрации Орла, была изъята имеющая значение для следствия документация. Отмечается, что дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В пятницу с крыши дома №3 по улице Гостиной в Орле на несовершеннолетнего упала наледь, в результате чего он получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимацию. По данным следствия, многоквартирный дом не имеет управляющей компании, сотрудниками городской администрации не осуществлялось должным образом его содержание и обслуживание.