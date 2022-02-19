На Украине журналист и оппозиционный депутат подрались в прямом эфире

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Украинский журналист Юрий Бутусов в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова" напал на депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича.

Инцидент произошел после того, как Шуфрич заявил, что Украина - это страна, в которой живут как граждане, которые говорят на украинском языке, на венгерском, так и русскоязычные. После этого Бутусов неожиданно ударил Шуфрича кулаком по лицу, и завязалась драка. В результате оба участника ток-шоу оказались на полу и продолжали противостояние, пока другим гостям студии не удалось их разнять.

На протяжении всей передачи другие гости передачи обзывали Шуфрича представителем "пятой колонны", оскорбления в его адрес звучали и от присутствовавшего экс-президента Украины Петра Порошенко.

Окровавленный Шуфрич после драки покинул студию, а Бутусов сел в кресло и продолжил участие в ток-шоу. Спустя несколько минут Шуфрич вернулся в эфир. "Это сегодня было показательно - подойти со спины, ударить и царапаться, как девчонка. Это все, на что способны эти горе-агитаторы", - прокомментировал депутат ОПЗЖ случившееся.