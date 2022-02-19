Ростовские власти привлекут РЖД к эвакуации жителей Донбасса в случае ухудшения ситуации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти запросят помощь РЖД для эвакуации жителей Донбасса в случае ухудшения ситуации в зоне конфликта. Об этом в субботу в ходе совещания в Ростове-на-Дону заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"В случае, если ситуация будет развиваться по плохому сценарию, количество беженцев будет исчисляться не десятками, а сотнями тысяч, тогда нам понадобится помощь РЖД, чтобы железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом [доставлять людей] в Краснодарский край, Ставропольский край", - сказал Гуськов.

Первый замгубернатора отметил, что в этих регионах, в случае необходимости, для эвакуированных с Донбасса также будут приготовлены соответствующие места размещения. По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, на данный момент в Ростовской области в пунктах временного размещения находятся 495 человек.

ДНР и ЛНР на фоне серьезного обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.