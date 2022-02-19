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Число жертв шторма "Юнис" на западе Европы увеличилось до десяти

К гибели людей привели падения деревьев и другие несчастные случаи

ТАСС, 19 февраля. Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти. Об этом стало известно в субботу, когда агентство AFP сообщило еще о четырех жертвах.

По данным нидерландских спасательных служб, на которые ссылается AFP, число погибших из-за шторма "Юнис" в Нидерландах увеличилось до четырех. К гибели людей привели падения деревьев и другие несчастные случаи. В Гааге несколько десятков домов эвакуированы из-за риска обвала колокольни.

Агентство также сообщает о водителе, который погиб в Германии, когда на его машину упало дерево.

Согласно информации агентства, "Юнис" стал причиной гибели 60-летнего мужчины на юго-востоке Ирландии. Обстоятельства его смерти не приводятся.

Ранее сообщалось еще о трех погибших в Великобритании и об одном в Бельгии.

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