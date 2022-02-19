После ДТП в Оренбургской области трех человек доставили в больницу

ТАСС, 19 февраля. После столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Адамовском районе Оренбургской области пострадали три человека. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

"В дежурную часть ОМВД России по Адамовскому району поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 13-м км автодороги Адамовка - Шильда. Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Lada Granta", - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП трех пассажиров доставили в Адамовскую районную больницу. По факту происшествия проводится проверка, отметили в областном УМВД.