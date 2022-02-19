Украинские силовики менее чем за час выпустили в общей сложности 51 снаряд по ДНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) три раза менее чем за час, выпустив в общей сложности 51 мину. Об этом сообщает в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны военных формирований Украины по направлениям: <...> населенный пункт Старогнатовка - населенный пункт Новоласпа выпущено 10 мин калибром 82 мм, населенный пункт Богдановка - населенный пункт Коммунаровка - 25 мин калибром 82 мм, населенный пункт Чигири - населенный пункт Горловка <...> - 16 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и Луганской народной республике сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако ранения получила жительница ДНР. Обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Глава ДНР подписал в субботу указ о всеобщей мобилизации.