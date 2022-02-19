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В Казахстане начали расследование в отношении экс-директора нефтеперерабатывающего завода

Его подозревают в хищениях денежных средств

НУР-СУЛТАН, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана расследуют дело в отношении бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрата Данбая по факту хищения денежных средств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Данбая Ш.А. и других лиц по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд АНПЗ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Данбай занимал должность генерального директора АНПЗ с февраля 2019 по июль 2021 года.

10 февраля пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила об аресте на два месяца генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека Алсеитова по факту хищения бюджетных средств.

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