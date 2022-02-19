Пожар произошел в одном из помещений Пряничных рядов XVIII-XIX веков в Костроме

ТАСС, 19 февраля. Возгорание произошло в ночь на субботу в здании Пряничных рядов, построенных на рубеже XVIII-XIX веков в Костроме. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Костромской области.

"В 03:42 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании по адресу: Кострома, Пряничные ряды. <...> В 05:06 пожар локализован на площади 38 кв. м. В 07:04 - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возгорание произошло в одном из помещений Пряничных рядов. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, дознаватели, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

Ансамбль Пряничных рядов находится в центральной части города, построен в конце XVIII - начале XIX века в стиле классицизма. Ряды были одним из самых важных торговых мест старой Костромы, сейчас в них расположены магазины сувениров и другой продукции.