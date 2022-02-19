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Кризис на Украине

Из прифронтовых лечебниц в ЛНР эвакуировали более 150 тяжелобольных пациентов

В настоящее время власти ведут работу по эвакуации пациентов, которые находятся в Калиновской больнице

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения ЛНР эвакуировало из прифронтовых медучреждений трех населенных пунктов более 150 тяжелобольных пациентов. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель ведомства Наталия Пащенко.

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"Завершена эвакуация тяжелых пациентов из трех учреждений здравоохранения. Это Славяносербское территориальное медицинское объединение, центральные городские больницы Кировска и Первомайска. Нашими силами эвакуировано более 150 пациентов в тяжелом состоянии", - сказала она.

По ее словам, часть людей переведена в расположенные в тылу учреждения здравоохранения, остальные - в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

"На сегодняшний момент ведется работа по эвакуации пациентов, которые находятся в Калиновской (участковой) больнице. Это тяжелые пациенты, в основном лежачие, их принимает новосветловское учреждение здравоохранения", - добавила Пащенко.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

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