В Красноярском крае при столкновении трех машин погиб человек

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло в субботу в Красноярском крае. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона, в результате столкновения четыре человека получили травмы, один погиб.

"Сегодня в 08:40 (04:40 мск) на 1 008-м км автодороги Р-255 "Сибирь" произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, четыре человека пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan врезался во впередиидущий автомобиль Toyota, который от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Водитель Hyundai скончался во время транспортировки в больницу.