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Кризис на Украине
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МВД ЛНР: характер повреждений газопровода указывает на действие диверсионных групп

Повреждения труб могли образоваться в результате взрыва четырех взрывных устройств

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Характер повреждений газопровода в Луганске указывает на действие украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил в субботу Центр общественных связей МВД Луганской народной республики (ЛНР).

"Исходя из обнаруженных объектов и характера повреждений труб, предварительно установлено, что они образовались в результате взрыва четырех взрывных устройств, состоявших из заряда бризантного взрывчатого вещества массой от 400 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте каждый, конструктивно объединенного со средством взрывания, что дает основания полагать о работе диверсионных групп Украины", - говорится в сообщении.

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