МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в Ростовскую область, а также поручил зафиксировать обстрелы Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) на территории Донбасса", - сообщает СК.

В ведомстве пояснили, что опытные криминалисты на основании показаний пострадавших от действий украинских военнослужащих, а также свидетелей и очевидцев сформируют доказательственную базу, которая поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных.

Также по поручению Бастрыкина в Ростовскую область направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которым поставлена задача по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СК в регионе. "Основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о текущей ситуации", - добавили в СК.