Во Владимире ликвидировали открытое горение на площади около 30 кв. м в гостинице

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. метров в подвале гостиницы "Амакс золотое кольцо" во Владимире, из которой в субботу вечером были эвакуированы 180 человек. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе управления МЧС по Владимирской области.

"Открытое горение ликвидировали на площади 30 квадратных метров, идет проливка", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в гостинице "Амакс золотое кольцо" поступила в ГУ МЧС в 20:29. Как сообщил охранник гостиницы, задымление произошло в подвале. Из здания эвакуировали 180 человек, погибших и пострадавших нет.