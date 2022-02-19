В Окуловке Новгородской области обрушилась кровля двухэтажного дома

ТАСС, 19 февраля. Кровля двухэтажного деревянного восьмиквартирного дома обрушилась в городе Окуловка Новгородской области. В доме находилась женщина, она не пострадала, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 20:00 в экстренные службы поступило сообщение об обрушении кровли деревянного двухэтажного дома по адресу: Новгородская область, город Окуловка, улица Миклухо-Маклая, дом 34. По предварительной информации, дом был расселен. Но в одной квартире на первом этаже проживала женщина. Она не пострадала. Будет жить у родственников. Погибших, пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости конструкции под тяжестью снега. На место выехали следователи Валдайского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления.

Проверку также начала областная прокуратура - будет дана оценка деятельности управляющей организации по соблюдению жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного жилого дома, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.