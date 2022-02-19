В Ингушетии в результате опрокидывания автоцистерны произошел разлив нефти в канал

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Автоцистерна опрокинулась в Малгобекском районе Ингушетии, в результате чего произошел разлив нефти в Алханчуртский канал. По данному факту начата прокурорская проверка, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту ДТП 19 февраля на мосту в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района с участием автомобиля "Маз" с автоцистерной, перевозившей нефтепродукты. В результате опрокидывания автомобиля водитель большегруза не пострадал, однако произошел разлив нефтепродуктов в Алханчуртский канал", - говорится в сообщении.

Как сообщается, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдение законодательства при транспортировке нефтепродуктов, требований природоохранного законодательства. Взяты на контроль работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.