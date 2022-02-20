В Приамурье подросток предстанет перед судом по обвинению в хранении наркотиков

ТАСС, 20 февраля. Шестнадцатилетний подросток в Амурской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств. Об этом сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

"Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Ромненского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года обвиняемый в местности с дикорастущей коноплей собрал более 1,5 кг растительной массы. По дороге к месту проживания его задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным прокурором Ромненского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.