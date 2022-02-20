На востоке Мексики при нападении на полицейских погиб один человек

МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли сотрудников полиции в районе Туспан в штате Веракрус на востоке Мексики, убив по меньшей мере одного стража порядка. Об этом сообщило в Twitter в субботу вечером региональное управление общественной безопасности.

"Известно, что при исполнении погиб один сотрудник, еще один получил ранения, - говорится в записи. - Мы осуждаем трусливое нападение на наших товарищей, случившееся не останется безнаказанным". В настоящее время правоохранительные органы в Туспане переведены на усиленный режим работы, поиск участников атаки ведется в координации с федеральными силовыми структурами.

В 2021 году в Мексике, по официальным данным, жертвами насилия стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа. В Веракрусе от рук преступников погибли 1 248 человек.