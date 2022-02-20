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CBS: полицейский вертолет упал на юге Калифорнии

В больницу были доставлены двое пострадавших, отмечает телеканал

ТАСС, 20 февраля. Вертолет, принадлежащий полиции города Хантингтон-Бич (штат Калифорния), упал в субботу в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, двое пострадавших были доставлены в больницу. Данные об их состоянии не приводятся, как и причины падения вертолета.

Департамент полиции города Хантингтон-Бич подтвердил информацию об инциденте на своей странице в Twitter. "Мы можем подтвердить, что наш полицейский вертолет совершил аварийную посадку в районе Ньюпорт-Бич. В настоящее время проводятся спасательные работы, и по мере возможностей будет предоставляться дополнительная информация", - говорится в сообщении.

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