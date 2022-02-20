В Приморье загорелось частное очистное судно

ТАСС, 20 февраля. Частное очистное судно загорелось в воскресенье в Находке Приморского края, в результате два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным, сегодня в 13:38 (07:38 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на частном очистном судне, находящемся на причале судоремонтного завода в городе Находка. Уже через 10 минут огнеборцы работали на месте. <…> На момент прибытия первых подразделений из задней части судна вырывалось пламя", - говорится в сообщении.

В результате пострадали два человека - персонал судна, один человек эвакуировался самостоятельно до прибытия пожарных. Погибших нет.

Огнем повреждено помещение грузового танка на площади 10 кв. м. Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, пожар возник на судне "Лазурный-2" (судовладелец ООО "Лазурный-2"), оно выведено из эксплуатации. "По предварительным данным, 20 февраля около 14:00 по местному времени на судне произошел пожар в ходе ремонта топливных баков, пострадали два члена экипажа, которые доставлены в больницу. В 14:30 возгорание локализовано, разлива нефтепродуктов не имеется", - добавили в прокуратуре. По факту происшествия проводится проверка.