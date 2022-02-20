На курорте в Мексике неизвестные открыли стрельбу в ресторане

МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Два человека стали жертвами вооруженного нападения в ресторане Art Beach в городе Тулум в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщила в Twitter в ночь на воскресенье прокуратура региона.

"Начато расследование по факту случившегося в ресторане <...> на дороге Тулум - Бокапайла, где были застрелены два человека", - говорится в записи. Известно, что еще один посетитель получил ранения, его жизнь вне опасности. Правоохранительные органы ведут поиск участников нападения. В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается сведение счетов между организованными преступными группировками.

В районе Ривьера-Майя на побережье Карибского моря, где помимо Тулума расположены такие популярные курорты, как Канкун и Плайя-дель-Кармен, осенью 2021 года заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь в ресторане. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали.

В ноябре на пляже Петемпич недалеко от Канкуна произошло столкновение преступных группировок. Двое участников перестрелки были убиты на месте, а еще три человека, в том числе турист из США, получили ранения. В одном из отелей в Плайя-дель-Кармен в январе этого года застрелили двоих граждан Канады. Погибшие имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.