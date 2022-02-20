Глава СК поручил возбудить дела по факту попытки атаки позиций ЛНР со стороны Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В СМИ сообщалось, что сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения. Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 года рождения, а также получили повреждения жилые дома", - говорится в сообщении.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - добавили в ведомстве.