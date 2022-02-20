В Белоруссии более 30 населенных пунктов пострадали из-за сильного ветра

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 30 населенных пунктов пострадали в Белоруссии из-за сильного ветра, почти в тысяче отмечались перебои с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в воскресенье.

"По оперативным данным, [за минувшие сутки] вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 27 м/с пострадали 33 населенных пункта в семи районах Гродненской и Минской областей", - говорится в сообщении. МЧС фиксировало повреждения кровель жилых домов, сельскохозяйственных построек, падение деревьев, повреждение автомобилей. Отмечались задержки трех пассажирских поездов из-за упавших деревьев.

"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов, - сказано в сообщении. - Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами". Сотрудники МЧС и других организаций продолжают работы по распиловке и уборке упавших деревьев, ведутся восстановительные работы. По данным МЧС, пострадавших нет.