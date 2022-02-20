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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ дважды обстреляли из минометов пригород Донецка

Украинские силовики выпустили 17 мин

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Киевские силовики меньше чем за час дважды обстреляли пригороды Донецка, выпустив 17 мин.

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Об этом в воскресенье сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 11:35 в направлении Донецка (поселок шахты "Трудовская") выпущено пять мин калибра 82 мм, шесть выстрелов из РПГ, 30 гранат из АГС, - говорится в сообщении. - В направлении Донецка ("Вольво-Центр") выпущено 12 мин калибра 120 мм".

Кроме того, под обстрел попали населенные пункты Старомихайловка и Горловка. По ним сделано 17 выстрелов из станкового гранатомета СПГ, выпущено 38 гранат из АГС и шесть мин калибра 120 мм.

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