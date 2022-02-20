В Ярославле двух девочек госпитализировали после падения на них льда с крыши дома

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Две девочки в возрасте 12 лет получили травмы после падения на них куска льда с крыши дома в Ярославле. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении льда с крыши жилого дома на двух девочек 12 лет. Инцидент произошел 20 февраля в районе дома 16 по улице Титова в Ярославле", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, после инцидента девочек госпитализировали с травмами. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании зданий и сооружений в зимний период. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.