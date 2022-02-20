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При взрыве газового баллона на складе в Мурманске погибли два человека

Происшествие ликвидировали

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. В результате взрыва газового баллона на складе в промышленной зоне Мурманска погибли два человека. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На складе в промзоне Мурманска взорвался газовый баллон, по предварительной информации, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в региональном главке МЧС, сигнал о задымлении поступил на пульт дежурному в воскресенье в 16:23. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено сильное задымление в одноэтажном строении (складе), размерами 50 на 80. В 17:34 происшествие ликвидировано. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения", - говорится в сообщении.

Как позже уточнили в следственном управлении СК России по Мурманской области, которое организовало проверку по факту ЧП, взорвавшийся баллон был заполнен кислородом. "Личность одного из погибших установлена, это один из работников [склада], 1984 года рождения. Личность второго погибшего устанавливается", - сказали в ведомстве.

Прокуратура Мурманской области также начала проверку после инцидента.

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