На МКАД столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 62-м км МКАД из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 62-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Движение ограничено по одной крайней правой полосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД оперативно оформляют аварию, с соблюдением необходимых мер безопасности, для скорейшего освобождения проезжей части.