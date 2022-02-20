На одном участке трассы в Башкирии десять автомобилей попали в четыре ДТП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Несколько ДТП с участием десяти автомобилей произошли в воскресенье на участке трассы Самара - Уфа - Челябинск в Башкирии, сообщили в ГИБДД республики.

"На 1 355 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск на протяжении одного километра зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием десяти автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошли около 21:00 (19:00 мск). На месте происшествия работают четыре экипажа ГИБДД. Инспекция также призвала в условиях непогоды быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным синоптиков, в Башкирии наблюдается облачная погода, в некоторых районах идет снег, местами гололед, мокрый снег налипает на провода и деревья, на дорогах - снежный накат, гололедица и ухудшение видимости из-за осадков. Порывы ветра достигают 17 м/с, а температура воздуха колеблется от минус 13 до плюс двух градусов.