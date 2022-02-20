В Судане мирный житель погиб при разгоне силовиками акции протеста против власти военных

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один мирный житель погиб в Судане при разгоне силовиками массовых акций протеста против военных властей. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета суданских врачей, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.

"Некоторое время назад погиб 51-летний Фейсал Абдель Рахман. Он проходил лечение в больнице Хартума, где ему ампутировали одну из конечностей. Он вышел на балкон, чтобы подышать воздухом после того, как почувствовал недостаток кислорода в палате в результате применения сильнодействующего слезоточивого газа", - указано в тексте.

Ранее поступала информация о том, что суданская полиция для разгона протестующих активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В своем сообщении врачи в очередной раз призвали международное сообщество обратить внимание на "нарушения против человечности с чрезмерным насилием и кровавыми репрессиями против мирных демонстрантов" в этой восточноафриканской стране со стороны военных властей.

Протестные акции проходят в воскресенье на фоне визита в Хартум специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

Уже более трех месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного отстранения армии от управления страной. Посреднические усилия не привели к преодолению разногласий между политическими партиями Судана. В разгар кризиса премьер-министр Абдалла Хамдук ушел в отставку.

Общее число суданцев, погибших в ходе акций протеста, согласно последним данным врачей, достигло 82.