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Серия землетрясений магнитудой до 5,7 произошла у берегов Филиппин

Эпицентр самого мощного землетрясения находился в 109 км к юго-востоку от муниципалитета Хосе-Абад-Сантос

БАНГКОК, 21 февраля. /ТАСС/. Серия землетрясений магнитудой от 3,0 до 5,7 зарегистрирована в понедельник возле острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр самого мощного землетрясения находился в 109 км к юго-востоку от муниципалитета Хосе-Абад-Сантос (население более 76,3 тыс. человек) в провинции Западный Давао. Его очаг залегал на глубине 120 км. За ним последовало 10 толчков магнитудой от 3,0 до 5,2.

На данный момент специалисты исключают вероятность повторных подземных землетрясений в этом районе. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.

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