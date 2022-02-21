Суд арестовал замначальника отдела экономической безопасности ижевской полиции

ТАСС, 21 февраля. Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Он арестован на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения (обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, одно из которых - против государственной власти), данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 16 апреля 2022 года включительно", - сказано в сообщении.

Сообщается, что мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Органами предварительного следствия 40-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий в ходе осуществления им оперативного сопровождения расследования уголовного дела, по которому изъяли дорогостоящее компьютерное оборудование, а также хищении путем обмана имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Обвиняемый свою причастность к инкриминируемым преступлениям отрицал, заявляя, что его оговаривают, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе МВД России по Удмуртии ТАСС сообщили, что данный факт был выявлен оперативниками собственной безопасности республиканского МВД совместно с коллегами из УФСБ и бойцами Росгвардии. Министром внутренних дел по Удмуртской Республике полковником полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.