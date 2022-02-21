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В Тюмени ищут пропавшего в воскресенье подростка

Мальчик вышел из дома бабушки и не вернулся домой

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Подростка, который пропал накануне, ищут в Тюмени. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Сегодня в 09:15 в межмуниципальный отдел полиции "Тюменский" поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего о том, что вчера вечером он вышел из дома от бабушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, он должен был приехать на автобусе в город Тюмень. Проводятся поисковые мероприятия. Граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просим обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

По данным из ориентировок на ребенка в социальных сетях, его возраст - 14 лет.

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