В Башкирии обрушилась кровля общежития на площади 210 кв. м

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Кровля общежития педагогического колледжа обрушилась на площади 210 кв. м в башкирском Нефтекамске, из здания эвакуировано 40 человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 20, произошло частичное обрушение двухскатной кровли из профнастила общежития, принадлежащего Нефтекамскому педагогическому колледжу, площадь поврежденной кровли составляет 210 кв. м. Потолочное перекрытие не повреждено. Общая площадь кровли 924 кв. м. Погибших и травмированных нет. Из здания персоналом объекта эвакуировано 40 человек", - сказано в сообщении.