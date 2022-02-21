Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух человек в ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух мирных жителей в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Он поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - подчеркнули в СК.

В результате обстрела украинскими военными территории ЛНР вечером 20 февраля погибли два мирных жителя.