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Кризис на Украине
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух человек в ЛНР

Председатель СК также поручил зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух мирных жителей в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

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"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Он поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - подчеркнули в СК.

В результате обстрела украинскими военными территории ЛНР вечером 20 февраля погибли два мирных жителя.

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Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияКризис на Украине
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