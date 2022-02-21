В Иванове пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем

ТАСС, 21 февраля. Столкновение автобуса и автомобиля Ssang Yong, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, произошло в Иванове. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"В Иванове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На пр. Ленина, на мосту через ж/д дорогу, автомашина марки Ssang Yong оказалась на полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулась с пассажирским автобусом", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека, характер травм уточняется, сообщили в полиции. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.