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В Иванове пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека

ТАСС, 21 февраля. Столкновение автобуса и автомобиля Ssang Yong, в результате которого, по предварительным данным, пострадали четыре человека, произошло в Иванове. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"В Иванове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На пр. Ленина, на мосту через ж/д дорогу, автомашина марки Ssang Yong оказалась на полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулась с пассажирским автобусом", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека, характер травм уточняется, сообщили в полиции. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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РоссияИвановская область
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