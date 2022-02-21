В Москве из квартиры украли ювелирное украшение и часы на 2,2 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестные украли из квартиры предпринимателя на востоке Москвы ювелирное украшение и наручные часы на 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию 20 февраля обратился с заявлением о краже из квартире на Кирпичной улице 35-летний индивидуальный предприниматель. "Полицейские, прибыв по месту вызова, установили, что неизвестные с 11 по 18 февраля проникли в квартиру, откуда украли ювелирное украшения и наручные часы. Материальный ущерб составил около 2,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.