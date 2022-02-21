В клубе в центре Москвы подрались четверо девушек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Конфликт между девушками в развлекательном заведении в центре Москвы перерос в массовую драку с битьем посуды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, одна из участниц пострадала и была госпитализирована, трое доставлены в отделение полиции.

Инцидент произошел накануне в клубе на Николоямской улице. "В развлекательном заведении произошла драка между девушками, в ходе которой они бросали друг в друга посудой. Женщине 1979 года рождения посудой попали в голову, нарядом скорой помощи она доставлена в больницу", - сказал собеседник агентства.

Еще три участницы драки - девушки 29, 28 и 26 лет - были доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.