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В клубе в центре Москвы подрались четверо девушек

Одна из них пострадала, троих доставили в отделение полиции

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Конфликт между девушками в развлекательном заведении в центре Москвы перерос в массовую драку с битьем посуды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, одна из участниц пострадала и была госпитализирована, трое доставлены в отделение полиции.

Инцидент произошел накануне в клубе на Николоямской улице. "В развлекательном заведении произошла драка между девушками, в ходе которой они бросали друг в друга посудой. Женщине 1979 года рождения посудой попали в голову, нарядом скорой помощи она доставлена в больницу", - сказал собеседник агентства.

Еще три участницы драки - девушки 29, 28 и 26 лет - были доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.

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