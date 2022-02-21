Число преступлений среди мигрантов снизилось на 25% в Екатеринбурге в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений среди иностранного населения Екатеринбурга в 2021 году снизилось на четверть по отношению к 2020 году. При этом число нарушений в сфере фиктивной постановки иностранцев на учет выросло втрое, говорится в отчете начальника управления МВД по городу Игоря Озерова.

В феврале в Екатеринбурге стала резонансной тема преступности среди мигрантов после того, как группа подростков избила двух женщин на автобусной остановке. Возбуждено уголовное дело, двое подростков арестованы, полиция ищет других участников инцидента.

"Благодаря своевременным превентивным мерам не допущен рост преступной активности среди иностранного населения. Количество преступлений, совершенных данной категорией граждан, снизилось более чем на 25 %", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

При этом отмечается, что в 2021 году подразделениями по вопросам миграции выявлено 1 264 факта фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания в жилом помещении, что превысило в 3 раза количество подобных нарушений в 2020 году. "В результате принятых мер с миграционного учета по месту пребывания снято 111,5 тыс. иностранных граждан", - уточняется в документе.