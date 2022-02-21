В Краснодарском крае завершили расследование дела о хищении у Минобороны 1 млрд рублей

ТАСС, 21 февраля. Следователи завершили расследование дела о хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России в Краснодарском крае, сообщает в понедельник ГВСУ СК РФ по Южному военному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

"Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении граждан Игоря Базового, Юрия Стеблина и Сергея Костюченко. Они обвиняются в совершении преступления по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год Базовым, Стеблиным, Костюченко, Дарьей Литвиновой и Александром Кутаевым (двое последних уже осуждены), занимавшими в разные периоды руководящие должности в ООО "Спецстроймонтаж", совместно с бывшим военнослужащим Семеном Москотовым (в настоящее время находится в международном розыске) похищены денежные средства, принадлежавшие Минобороны России.

Так, в ноябре 2012 года между ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" и ООО "Спецстроймонтаж" заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по ряду объектов первой очереди строительства межвидового полигона Южного военного округа.

"С момента заключения данного договора по май 2014 года сотрудниками субподрядной организации не выполнен ряд обязательств на сумму 1 миллиард 32 миллиона рублей, которые в последующем были ими похищены. С целью маскировки своей преступной деятельности должностными лицами ООО "Спецстроймонтаж" организовано частичное выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах и произведены затраты на их выполнение на сумму 167,9 млн рублей, а также изготовлены документы, содержавшие заведомо ложные сведения об их выполнении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Краснодаре Москотов и Базовой обратились в ОАО "Крайинвестбанк" за оформлением кредитной линии. Заведомо зная, что финансовое состояние ООО "Спецстроймонтаж" не позволяет производить выплаты по каким-либо денежным обязательствам, злоумышленникам удалось путем обмана убедить сотрудников финансового учреждения в платежеспособности и устойчивости представляемой ими организации. В результате им были выданы 150 миллионов рублей в качестве займа, которыми они распорядились по своему усмотрению.