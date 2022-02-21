МВД задержало подозреваемых в создании интернет-площадки по продаже персональных данных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. МВД России пресекло деятельность группировки, участники которой подозреваются в создании в интернете площадки для покупки и продажи персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания. Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк, у подозреваемых изъяты золотые слитки, машины и предметы роскоши.

"Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей"). "В городах Санкт-Петербург, Пермь и Саратов оперативниками задержаны шестеро фигурантов, среди которых предполагаемый организатор криминальной схемы", - добавила представитель ведомства.

Кроме того, по ее словам, проведено 11 обысков по адресам их проживания и в офисах, в которых находилось компьютерное оборудование, использовавшееся для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника, носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

"В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба изъяты предметы роскоши, а также 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три принадлежащие фигурантам автомашины премиум-класса и денежные средства в сумме 12 млн рублей", - сообщила Волк.

Всем фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.