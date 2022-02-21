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В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о геноциде в годы войны

Сотрудники правоохранительных органов выявили новые факты совершения преступлений в период оккупации Ростовской области нацистами и их союзниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по статье о геноциде в связи с выявлением новых фактов совершения преступлений в период оккупации Ростовской области нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила судья Ростовского областного суда, где рассматривается соответствующее заявление прокуратуры региона.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид"), в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к производству, приступить к расследованию", - сказала судья.

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