В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о геноциде в годы войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по статье о геноциде в связи с выявлением новых фактов совершения преступлений в период оккупации Ростовской области нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила судья Ростовского областного суда, где рассматривается соответствующее заявление прокуратуры региона.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид"), в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к производству, приступить к расследованию", - сказала судья.