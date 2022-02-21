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В Новосибирске грузовик сбил двух рабочих

В результате инцидента погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил двух сотрудников "Сибирской генерирующей компании" (СГК), когда они проводили ремонтные работы в левобережной части Новосибирска, один из них погиб, говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале СГК.

"К нам поступила информация, что двух наших сотрудников на месте проведения ремонтных работ в Ленинском районе сбил автомобиль. Один наш коллега скончался на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирска подтвердили гибель рабочего. Там также уточнили, что второй рабочий с различными травмами был госпитализирован.

Уточняется, что ДТП произошло днем 21 февраля. Водитель "Газели" ехал по одной из улиц левобережной части Новосибирска и совершил наезд на двух мужчин, которые проводили работы на проезжей части.

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