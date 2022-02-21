К Мадагаскару приближается мощный тропический циклон

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Новый мощный тропический циклон "Эмнати" приближается к Мадагаскару. Об этом сообщила в понедельник газета Midi Madagasikara со ссылкой на Главное управление метеорологии страны.

По данным синоптиков, скорость ветра в центре циклона может достигать 47,2 м/с, а его порывы - 68 м/с. Циклон, возможно, пройдет по тем районам Мадагаскара, которые не были затронуты несколькими предыдущими ураганами. По оценкам специалистов, "Эмнати" обрушится на районы на востоке и юго-востоке страны с населением 500 тыс. человек, включая города Брикавиль, Махануру, Ватумандри и Маруламбу.

Последний из недавней серии циклонов - "Батсираи" - на днях унес жизни более 130 человек, подсчет числа жертв еще не закончен. Общее число пострадавших от стихийного бедствия достигло 112 тыс., 61 тыс. из них - внутренне перемещенные лица.

Обычно сезон циклонов продолжается на Мадагаскаре с октября по март, их может насчитываться несколько десятков, а наиболее мощных, со скоростью ветра около 55 м/с, - до пяти.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удар тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на запад, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли 18 и 20 человек соответственно.