СК возбудил дело против главы Лебедянского района Липецкой области

ТАСС, 21 февраля. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении главы Лебедянского района Липецкой области Романа Панфилова, который подозревается в завышении стоимости жилья при расселении людей из аварийных домов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления СК по региону, в декабре 2020 года по муниципальным программам переселения граждан из аварийного жилья глава Лебедянского района и АО "Свой дом" заключили госконтракты на приобретение 81 квартиры стоимостью почти 160 млн рублей в трех домах по улице Машиностроителей в городе Лебедяни, сдача в эксплуатацию которых планировалась в октябре 2021 года. "На основании подписанных главой района платежных поручений и актов выполненных работ, содержащих ложные сведения об их объеме, застройщику были перечислены денежные средства в сумме более 86 млн рублей, что в два раза превышает стоимость фактически выполненных работ. При этом строительство было приостановлено, и в настоящее время дома находятся в разной стадии готовности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в Лебедянском районе допущен срыв исполнения государственной программы по строительству корпуса школы в микрорайоне Машзавод, не выполнены обязательства по нацпроекту "Жилье и городская среда" о строительстве трех домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, не завершено строительство нового здания ЗАГСа.