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В Ленинградской области арестовали организаторов оптовой торговли наркотиками

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 30 кг наркотических средств

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли канал сбыта растительных и синтетических наркотиков, в Ленинградской области изъято более 30 кг запрещенных веществ. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в прошлом году полицейские задержали четверых жителей Сортавалы, которые покупали наркотики в соседнем регионе и доставляли их в Карелию для последующей розничной продажи. "В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили еще одно звено в криминальной схеме. Выяснилось, что двое ранее судимых жителей Санкт-Петербурга реализовывали через интернет-магазин и электронные платежные системы запрещенные вещества оптовыми партиями. Для их хранения они арендовали в Ленинградской области дом и хозяйственные постройки", - сказал Волк.

Оперативники установили местонахождение склада. "Из незаконного оборота изъято свыше 30 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Также полицейскими были обнаружены незарегистрированный пистолет и 500 тыс. рублей, предположительно добытые преступным путем", - добавила представитель ведомства.

В отношении фигурантов возбуждено 24 уголовных дела (ст. 228.1 и 222 УК РФ). Оба фигуранта дела арестованы.

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