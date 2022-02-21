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Житель Твери стал фигурантом дела о развращении трех малолетних девочек

Подозреваемого заключили под стражу

ТАСС, 21 февраля. Житель Твери обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении троих малолетних девочек в подъезде одного из домов в Московском районе города. На данный момент мужчина арестован по решению суда, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). <...> В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 16 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке одного из домов в Московском районе города Твери, совершил в отношении трех малолетних девочек иные действия сексуального характера. Его личность удалось установить в короткие сроки, подозреваемого задержали при содействии сотрудников полиции. О подробностях совершенного преступления на данный момент не сообщается.

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