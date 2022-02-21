В Адыгее по обвинению в попытке кражи банкомата арестовали двух полицейских

МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Два сотрудника одного из районных отделов МВД по Республике Адыгея обвиняются в покушении на кражу банкомата. Мужчины арестованы, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем Гиагинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Адыгее двоим сотрудникам одного из районных отделов МВД по Республике Адыгея предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере"). Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейские ранним утром 12 февраля прибыли на автомобиле модели "Газель", оборудованном лебедкой, к магазину "Магнит Косметик" в ауле Хакуринохабль. Металлической арматурой они разбили оконное стекло магазина, обмотали тросом лебедки корпус установленного в магазине банкомата и предприняли попытку его вытащить. Однако банкомат уперся в стойки дверной коробки и оконного проема, а также сработала сигнализация магазина и самого банкомата. Бросив лебедку, обвиняемые скрылись и впоследствии сожгли автомобиль на территории Шовгеновского района.

В МВД по Адыгее назначена служебная проверка в отношении сотрудника ДПС ГИБДД и полицейского межмуниципального отдела МВД России "Кошехабльский". При подтверждении вины сотрудники ОВД будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к установленной законом ответственности, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по республике.